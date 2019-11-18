В Moodyʼs «успокоили» насчет мировой рецессии

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs сомневается, что мировую экономику в 2020 году охватит рецессия, однако риски нарастают. Такой вывод содержится в докладе агентства.

«Moodyʼs не ожидает рецессии в 2020 году», но глобальная экономика «останется нестабильной» в следующем году «после рекордно низкого глобального роста в 2019 году после рецессии 2009 года», сообщает ТАСС.

Более того, предупреждают эксперты рейтингового агентства, «риски рецессии нарастают на фоне неопределенности торговой политики, непредсказуемой политической и геополитической среды, а пространство фискальной и монетарной политики в странах с развитой экономикой остается ограниченным, чтобы предотвратить будущий спад».

Напомним, накануне аналитики Morgan Stanley заявили, что ожидают восстановления темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, предполагая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.

При этом основным фактором замедления роста мирового ВВП эксперты американского инвестбанка считают торговое противостояние США и Китая, двух крупнейших мировых экономик.