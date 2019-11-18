Евро-2020: Азербайджан против Словакии

Отдел спорта

Сегодня в Трнаве в 23:45 по бакинскому времени сборная Азербайджана проведет свой последний матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Соперник – национальная команда Словакии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко.

У сборной Азербайджана 1 очко, и выше 5-го места наша команда не поднимется. А вот у Словакии есть шанс зацепиться за 2-ю позицию. Для этого нужно обыграть Азербайджан, и чтобы в параллельном матче Уэльс и Венгрия сыграли вничью.

Хорватия уже обеспечила себе 1-е место в группе.

Турнирное положение:

1. Хорватия – 17 очков (8 матчей)

2. Венгрия – 12 (7)

3. Уэльс – 11 (7)

4. Словакия – 10 (7)

5. Азербайджан – 1 (7).

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