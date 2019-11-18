Евро-2020: Азербайджан против Словакии
Сегодня в Трнаве в 23:45 по бакинскому времени сборная Азербайджана проведет свой последний матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Соперник – национальная команда Словакии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко.
У сборной Азербайджана 1 очко, и выше 5-го места наша команда не поднимется. А вот у Словакии есть шанс зацепиться за 2-ю позицию. Для этого нужно обыграть Азербайджан, и чтобы в параллельном матче Уэльс и Венгрия сыграли вничью.
Хорватия уже обеспечила себе 1-е место в группе.
Турнирное положение:
1. Хорватия – 17 очков (8 матчей)
2. Венгрия – 12 (7)
3. Уэльс – 11 (7)
4. Словакия – 10 (7)
5. Азербайджан – 1 (7).