Евро-2020: Азербайджан против Словакии

Сегодня в Трнаве в 23:45 по бакинскому времени сборная Азербайджана проведет свой последний матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Соперник – национальная команда Словакии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко.