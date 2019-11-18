Али Асадов и Аскар Мамин пустили кабель по дну Каспия

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов приняли участие в прошедшей в Актау торжественной церемонии начала строительства TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между двумя странами по дну Каспийского моря, передает Kazpravda.kz.

Проект является трансконтинентальным и создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладку кабеля по дну Каспийского моря длиной около 380-400 км осуществят АО "Транстелеком", KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. ВОЛС будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года, она позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит/с.

"Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Принципы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества заложены первым президентом РК – елбасы Нурсултаном Назарбаевым, общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем – президентом АР Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая внешнеполитический курс Елбасы, придает особое значение развитию и углублению двусторонних отношений с Азербайджаном", – сказал А. Мамин.

Глава правительства Казахстана подчеркнул, что совместный проект TransCaspian Fiber Optic позволит выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, войти в ряд ведущих магистральных маршрутов Европа-Азия и занять достойное место в мировом транзите данных.