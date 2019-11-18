Выступая на заседании, председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев отметил, что благодаря продолжительной стратегии экономического развития, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешной реализации президентом Ильхамом Алиевым инновативных реформ, повысилась экономическая мощь Азербайджана, улучшилось благосостояние населения и появились условия для превращения Азербайджана во влиятельное государство на международной арене.

В Государственном таможенном комитете состоялось заседание Коллегии, посвященное проделанной в течение 10 месяцев работе и предстоящим задачам, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Рассказывая о реформах в таможенной системе, Сафар Мехтиев отметил, что устранение теневой экономики, обеспечение прозрачности и удовлетворения граждан, упрощение международной торговли, успешная борьба с контрабандой создали условия для улучшения предпринимательской среды в стране, увеличения бюджетных доходов, а также повышения экспортного и транзитного потенциала Азербайджана.

Председатель Госкомитета отметил, что основной задачей таможенных органов и их сотрудников, окруженных всесторонней государственной заботой, является оправдание оказанного доверия и достойное выполнение поставленных задач.

Затрагивая тему предстоящих задач, председатель Госкомитета рассказал о работе , проводимой в направлении внедрения информационных технологий, полного обеспечения удовлетворения участников внешней торговли, расширения международного сотрудничества и др.

Затем выступили руководители различных управлений Госкомтаможни, которые рассказали о проделанной работе и предстоящих перед ними задачах

В завершение заседания Сафар Мехтиев дал поручения и рекомендации по еще более эффективной организации таможенного дела, борьбе с коррупцией и контрабандой, усилению служебной дисциплины и др.