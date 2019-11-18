В Украине рассматривают дело Романа Насирова

В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции Украины.

В ЦПК отметили, что обвинение прокурор зачитал в течение десяти минут, а не полтора года, как это происходило в районном суде.

Сам Насиров заявил, что в прошлом году ему установили вторую группу инвалидности, а также что он был восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы.

Также Насиров попросил разъяснить, в чем его обвиняют: в злоупотреблении властью или служебным положением. Потому что якобы обвинять можно либо в одном, либо в другом. Однако прокуроры так не считают, и обвиняют его в обоих злоупотреблениях.

По словам Насирова, в «кампании против» него якобы участвовали даже иностранцы.