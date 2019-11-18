Абульфас Гараев в Париже встретился с министрами Кубы и Бахрейна фото
Министр культуры Абульфас Гараев встретился с министрами культуры Кубы и Бахрейна в рамках визита в Париж для участия в Форуме министров культуры ЮНЕСКО.
На встрече с министром культуры Кубы Альпидио Алонсо Грау министр Абульфас Гараев отметил, что Министерство культуры заинтересовано в развитии связей между Азербайджаном и Кубой не только в культурной сфере, но и в других областях. Министр сказал, что он дважды посещалКубу в качестве председателя комиссии, и что в ходе визитов состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между двумя странами. Министр также довел до сведения, что были проведены Дни азербайджанской культуры на Кубе, и подчеркнул, что еще в советский период отношения между Азербайджаном и Кубой в области образования, спорта, культуры и медицины развивались на высоком уровне.
Министр культуры Кубы поблагодарил за встречу и отметил, что президент Кубы недавно принялучастия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, состоявшемся в Баку, и, находясь под впечатлениями от увиденного, дал поручения о дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Министр культуры Кубы также подчеркнул, что было бы полезно разработать соглашение о сотрудничестве в области культуры и программу деятельностис целью укрепления правовой базы между двумя странами.
Министр Абульфас Гараев сказал, что имеется большой опыт в этой области и что предварительные проекты документов будут отправлены кубинской стороной в кратчайшие сроки.
В заключение министр поблагодарил Кубу за оказанную поддержку при включении исторического центра города Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в проведении43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.
Затем состоялась встреча с министром культуры Бахрейна шейхи Маи бинт Мохаммедом Аль Халифа. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень культурного сотрудничества между двумя странами и были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.
Министр Абульфас Гараев отметил, что на 42-й сессии комитета в Бахрейне было принято решение о том, что на 43-й сессии Комитета всемирного наследия будет председательствовать Азербайджан. Министр также поблагодарил Бахрейн за оказанную поддержку при включении исторического центра города Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения взаимных дней культуры.
Министр Абульфас Гараев поздравил коллегу с включением города Мухаррак (Бахрейн) в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, подчеркнув, что Баку также включен в эту Сеть и что это станет платформой для развития сотрудничества между двумя городами.