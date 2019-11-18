21:57

Министр культуры Абульфас Гараев встретился с министрами культуры Кубы и Бахрейна в рамках визита в Париж для участия в Форуме министров культуры ЮНЕСКО. На встрече с министром культуры Кубы Альпидио Алонсо Грау министр Абульфас Гараев отметил, что Министерство культуры заинтересовано в развитии связей между Азербайджаном и Кубой не только в культурной сфере, но и в других областях. Министр сказал, что он дважды посещалКубу в качестве председателя комиссии, и что в ходе визитов состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между двумя странами. Министр также довел до сведения, что были проведены Дни азербайджанской культуры на Кубе, и подчеркнул, что еще в советский период отношения между Азербайджаном и Кубой в области образования, спорта, культуры и медицины развивались на высоком уровне.

Министр культуры Кубы поблагодарил за встречу и отметил, что президент Кубы недавно принялучастия в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, состоявшемся в Баку, и, находясь под впечатлениями от увиденного, дал поручения о дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Министр культуры Кубы также подчеркнул, что было бы полезно разработать соглашение о сотрудничестве в области культуры и программу деятельностис целью укрепления правовой базы между двумя странами. Министр Абульфас Гараев сказал, что имеется большой опыт в этой области и что предварительные проекты документов будут отправлены кубинской стороной в кратчайшие сроки.