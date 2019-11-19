Зеленский похвалил премьера Чехии

Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает РФ за присоединение Крыма и агрессию в Донецкой и Луганской областях. Об этом в ходе визита в Киев и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским «однозначно сообщил» глава Кабинета министров Чехии Андрей Бабиш.

Представители властей Чехии впервые с 2008 года находятся на территории Украины.

Бабиш призвал разрешить конфликт из-за южных украинских территорий миром, пишет «Интерфакс». Зеленский похвалил своего гостя за «правильную позицию», назвав ее «демократической» и «европейской».

Ранее чешского президента Милоша Земана раскритиковали за то, что он призвал Киев согласиться на получение от России компенсаций за потерю Крыма.