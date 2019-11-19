У России могут отобрать домашние матчи Евро-2020

Если международные борцы с допингом решат, что в Московской антидопинговой лаборатории подтасовывались данные, это грозит РФ не только недопуском к Олимпиаде, но и лишением права принять домашние встречи в рамках футбольного Евро-2020. Об этом говорится в статье британской The Daily Mail.

Решение о том, соответствует ли Россия и, в частности, ее антидопинговое агентство РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агенства (WADA), будет вынесено уже 9 декабря. Если оно будет негативным для российской стороны, та имеет право на апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS). Окончательное решение, таким образом, остается за CAS.

Принимать чемпионат Европы по футболу будут 12 городов, среди них Петербург. В северной столице России, как ожидается, пройдут три групповых игры и четвертьфинальная.