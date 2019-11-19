На основании ее заявления профессиональный союз ARP, в который входят 200 французских сценаристов, режиссеров и кинопродюсеров, в лице председателя Пьера Жоливе сообщил, что на очередном собрании будут приняты изменения в уставе и исключение из союза Романа Полански.

Недавно состоявшаяся премьера нового фильма «Офицер и шпион» всемирно знаменитого режиссера Романа Полански во Франции была омрачена новым скандалом. Фотограф Валентин Моннье обнародовала признание в том, что ее в возрасте 18 лет изнасиловал именитый мэтр кинематографа.

Вчера состоялось заседание руководства ARP, на котором дискутировали о виде реагирования на случаи сексуального насилия и преступлений, совершенных членами этого престижного сообщества.

Пьер Жоливе после заседания заявил, что прошло сорок лет с первой сексуальной аферы с участием Романа Полански, и мир очень изменился за эти годы. Преступления те же самые, как и когда-то, а их восприятие обществом изменилось радикально, подчеркнул он. Председатель союза сообщил, что устав будет изменен таким образом, чтобы можно было безотлагательно приостанавливать членство того или иного творческого работника, обвиненного в сексуальных преступлениях. Такая приостановка коснулась бы в первую очередь Романа Полански, против которого в Соединенных Штатах продолжается судебный процесс, отметил П.Жоливе. Правление ARP должно подготовить проект изменений в уставе, за которые члены союза буду голосовать на очередном собрании, которое будет созвано весной будущего года.

Фотограф Валентин Моннье в своем сенсационном заявлении сообщила, что насилие по отношению к ней со стороны знаменитого режиссера состоялось... почти 45 лет назад, в швейцарском городе Гштаад. Несмотря на это, она никогда не обращалась в полицию. Но почему-то решила это сделать в связи с премьерой фильма Р.Полански. Она когда-то работала моделью, сыграла даже роль в фильме «Трое мужчин и младенец в люльке».

Адвокат кинорежиссера Эрве Темим заявил, что «режиссер решительно отвергает все обвинения в изнасиловании».

Напомним, что Роман Полански сбежал из США еще в 1978 году, где его обвинили в изнасиловании 13-летней девушки. Несмотря на давно прозвучавшие слова прощения со стороны жертвы, американский суд не закрывает дело и пытается вот уже 41 год заполучить режиссера для суда над ним. 86-летний мастер кино, обладатель всех престижных кинонаград, является гражданином Франции и Польши. Франция, согласно закону, не выдает своих граждан.

Я встречался с Романом Полански в Варшаве в октябре 2014 года, когда он был приглашен на открытие музея истории польских евреев.

Должен сказать, что именно в этот торжественный день из-за океана пришло сообщение — американцы требуют от Польши выдать режиссера. Неудивительно, что моя просьба к импресарио задать мэтру несколько вопросов была встречена весьма настороженно. Только когда он и телохранитель Полански услышали, что мои вопросы касаются темы гетто (а Роман Полански смог чудом спастись от смерти в годы Второй мировой, пройдя краковское гетто — прим.авт.), мне было позволено задать пару вопросов и сделать фотографию знаменитости.

Громкие заявления о сексуальном насилии в последние годы стали некой информационной подачкой для мировых медиа. Множество актрис публично обвиняли продюсеров, сценаристов, режиссеров по всему миру. Началось целое движение жертв сексуального насилия под мемом «Me Too”/ „Я Тоже».

Все верно — называть вещи своими именами необходимо. Однако возникают логичные вопросы: почему громкие заявления звучат спустя десятки лет после случившегося? Кто мешал это сделать сразу после насилия? И не является ли такой шаг возможностью таким образом привлечь внимание к своей персоне?

Кстати, некоторые обвинения в адрес знаменитых кинодеятелей не нашли подтверждения. Но запашок, как говорится, остался...