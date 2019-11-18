С Порошенко снимут неприкосновенность

Большинство депутатов Верховной Рады поддержат снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины Петра Порошенко, если этот вопрос будет обсуждаться. Об этом заявил заместитель руководителя партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Новое время».

«По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий», — пояснил Корниенко. По его словам, после вступления 1 января 2020 года в силу конституционных поправок такие голосования будут не нужны.

Политик добавил, что решение о привлечении бывшего президента к уголовной ответственности и его арест будет вынесено отдельно. Однако принимать его депутаты будут самостоятельно в соответствии «с качеством представления» и «по другим политическим мотивам».