Суд ООН потребовал от России ответить на запрос Украины

Гаагская судебная инстанция вынесла решение в пользу Киева в его споре с Москвой. Согласно постановлению, к 8 декабря России следует дать украинцам разъяснения по двум международным конвенциям.

Ранее тот же суд отклонил возражения России по проблеме юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма и признал свою юрисдикцию в данном разбирательстве.

Украина обратилась в суд ООН в январе 2017 года. На Россию украинская сторона возложила нарушение антитеррористической конвенции и конвенции о ликвидации расизма. Поддержка Россией самопровозглашенных республик Донбасса противоречит требованиям этих документов, обосновали свою позицию в Киеве.