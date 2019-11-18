Годовщина трагедии в Гаракенде

Минуло 28 лет со дня уничтожения армянами вертолета "Ми-8", который был сбит 20 ноября 1991 года над селом Гаракенд Ходжавендского района.

В результате уничтожения вертолета погибли видные государственные деятели и журналисты страны.

Согласно расчетам, вертолет МИ-8 номер 72 был сбит над Гаракендом 20 ноября 1991 года на высоте 300 метров в 14:42.

Среди погибших - госсекретарь Тофиг Исмайлов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, экс-министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров, Вели Мамедов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, завотделом Аппарата президента, журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, азербайджанский тележурналист Алы Мустафаев. Всего в результате крушения погибли 22 человека.