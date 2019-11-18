Никола Юрчевич о поражении от Словакии: «Эдди Исрафилов заявил, что не может контролировать себя…»

«Поздравляю сборную Словакии с заслуженной победой. Но им этого не хватило для выхода на Евро. Желаю словакам удачи в Лиге наций. У нас сегодня были большие проблемы с составом. Было много травмированных. Играли без Медведева, Эмрели, Назарова, Алмейды, Пашаева. Да и Эдди Исрафилов после первого тайма не мог играть, он не смог совладать с эмоциями

Эдди хорошо готов физически, поэтому он и вышел в основе. Но в перерыве он заявил, что не может контролировать себя эмоционально. Поэтому мы его заменили.

В первом тайме мы допустили много ошибок, не могли играть в пас. Наверное, это было связано с волнением. К тому же Словакия хорошо играла. Во втором тайме после замен мы заиграли лучше. Лучше владели мячом и создали реальный шанс забить. Увы, не использовали. Затем Словакия забила второй гол.

Почему Шахрияр Рагимов выходит в стартовом составе? Из-за его игровых качеств. Против сильных команд он здорово помогает в обороне.

Не хотели делать замен в перерыве, но были вынуждены. Я хотел выпустить Эмина Махмудова, но потом решили, что лучше будет, если выйдет Тамкин Халилзаааде. Затем вышел Ренат, и он создал единственную опасность у ворот соперника. Я не сторонник замен в перерыве, потому что никогда не знаешь, как будет развиваться матч. Я хотел выпустить Эмина Махмудова на последние 30 минут вместо Джавида Гусейнова, но замена Исрафилова изменила мои планы.

Для серьезного анализа отборочного цикла нужно пару недель. Если же коротко, то я недоволен 1 набранным очком. Но я доволен тем, что молодые игроки заиграли в команде. Мы играли против сборных, которые значительно сильнее нас и были несколько раз близки к завоеванию очков. Более детально подвести итоги готов позже».