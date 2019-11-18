Массированный удар Израиля по Сирии

Израиль в ночь на среду нанес массированный ракетный удар по позициям батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля.

"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке "Аль-Кудс" и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", - говорится в заявлении.

Во время этого удара был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей - согласно заявлению израильской армии, те, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что этой ночью израильская армия атаковала десятки военных объектов в Сирии, принадлежащих иранской "Аль-Кудс" и сирийской армии. В сообщении сказано, что среди целей были ракеты класса "воздух-земля", штаб-квартира, склады оружия и военные базы. Атака была осуществлена в ответ на запуск ракет иранскими силами с территории Сирии 19 ноября. Во время атаки сирийские ПВО пытались обстреливать израильские самолеты. Несколько батарей сирийских ПВО были уничтожены.