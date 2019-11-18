В США решили продать советскую подлодку

Построенная в СССР подводная лодка, которая много лет используется в качестве туристического аттракциона у пристани в американском городе Лонг-Бич (Калифорния), будет продана анонимному покупателю, сообщили СМИ.

Как пишет электронная версия The Los Angeles Times, речь идет о подлодке проекта 641, которую сейчас называют «Скорпион». Она была построена 48 лет назад и в течение последних 20 лет считается туристическим аттракционом. С 2015 года подлодка из-за ветхости была закрыта для посетителей, передает ТАСС.

По данным издания, подлодка в настоящее время принадлежит калифорнийской компании NewCo, которая сдает ее в аренду фирме Urban Commons. По словам представителей компаний, достигнута предварительная договоренность о продаже субмарины. Подробности сделки не разглашается.