Нетаньяху об атаках по иранским объектам в Сирии
Ночной удар, который ВВС Израиля нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что власти продолжат обеспечивать безопасность еврейского государства.
"Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесем ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил "Кудса" и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю. Мы будем тверды в обеспечении израильской безопасности", - сказано в заявлении, которое распространила канцелярия премьера Израиля.
В заявлении военных Израиля отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". Отмечается, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.