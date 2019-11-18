Экстренная посадка самолета Баку - Стамбул

Из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9103 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 09:40 самолет, выполнявший рейс по маршруту Баку-Стамбул, совершил посадку. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

На борту самолета находились 104 пассажира. После передачи плохо почувствовавшего себя пассажира медперсоналу экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.

Buta Airways – структурное подразделение в составе закрытого акционерного общества «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).