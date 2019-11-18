Эльхан Мамедов: «На пост президента АФФА не претендую, хочу и дальше быть генсеком»

После матча Словакия – Азербайджан (2:0) генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов в беседе с журналистами подвел итоги отборочного турнира Евро-2020 для сборной Азербайджана, высказался по поводу усилившегося в последнее время давления на Ассоциацию и прокомментировал слухи о том, что он якобы будет баллотироваться на пост президента АФФА.

«Возможно, это был самый сложный цикл в истории сборной Азербайджана, - говорит генсек. - У нас была группа, состоящая не из шести, а из пяти команд. Все соперники по рейтингу значительно нас опережали. Психологически очень сложно в каждом матче играть против команды, которая сильнее тебя. Несмотря на это, наша сборная прогрессировала от игры к игре. Главный тренер приглашал в команду новых игроков. Перед стартом отборочного турнира у нас не было времени на проведение товарищеских встреч. Начали сразу же матчем с Хорватией.

В большинстве игр наша команда показала способность забивать голы. Мы на каждую встречу выходили с целью победить, но понимали, что соперники намного сильнее нас.

Тем не менее радует, что в сборной начался процесс смены поколений. Мы и в последнем матче со Словакией увидели новых футболистов, хотя для нас это была значимая встреча, так как было важно завершить цикл на мажорной ноте.

Конечно, 1 очко – это нехороший результат. В декабре состоится заседание Исполкома АФФА, на котором будут подведены итоги выступления сборной. Там решится, продлим ли мы контракт с Николой Юрчевичем или нет. Обсуждения на эту тему будут очень напряженными. Есть плюс в том, что у нас примерно 10 месяцев на подготовку к следующим официальным играм. Правда, если будем искать нового главного тренера, то поиски могут затянуться. Однако может случиться и так, что Никола Юрчевич останется на своем посту».

Отвечая на вопрос об усилившимся давлении на АФФА, Эльхан Мамедов заявил, что критика в адрес Ассоциации была всегда.

«Да, согласен, что в последнее время давление усилилось. Футбол – это тема, которая постоянно на повестке. Это народная игра. У каждого человека есть право обсуждать футбол, критиковать в качестве болельщика. И мы должны относиться к этому нормально. Правда, порой нас обижают. Я говорю не только о себе, а в целом о представителях футбольной семьи. Бывают обсуждения относительно клубов, относительно отдельных футболистов. Все это и нас касается. Но мы и к этому относимся нормально.

Я в футболе чувствую себя очень комфортно, потому что я, в первую очередь, футбольный болельщик. Во-вторых, моя профессия – это управление. Если сегодня руководство АФФА доверяет мне работу генерального секретаря, то я с большим удовольствием выполняю ее и буду выполнять.

Но я согласен, что порой критика бывает искусственной, а хотелось бы, чтобы она была конструктивной. Иногда доходит и до оскорблений, к сожалению.

Ровнаг Абдуллаев отстранился от футбола? Это не так. Он активно участвует в футбольной жизни. Ежедневно получает доклады о ситуации в азербайджанском футболе.

Я претендую на пост президента АФФА? Нет. Я хочу и дальше работать на посту генсека (улыбается)».

Эльхан Мамедов также прокомментировал критику в адрес АФФА за то, что болельщикам сборной Уэльса было предоставлено большое количество билетов на игру с Азербайджаном, состоявшуюся 16 ноября на «Баксель Арене». В связи с этим сборная Уэльса чувствовала себя в Баку почти как дома.

«Насчет валлийских болельщиков хотел бы сказать, что в правилах написано: 5 процентов – это минимальная квота для гостей. Но она может быть и выше. Валлийская сторона обратилась к нам с просьбой предоставить дополнительные билеты, и мы не отказали. При этом ни один азербайджанский болельщик, пожелавший посетить матч, не остался без билета. Примерно 450 мест на стадионе пустовали. АФФА, учитывая стратегию нашего государства о развитии туризма, пошла навстречу валлийцам и обеспечила 1280 гостей билетами. И в будущем мы будем придерживаться такой политики при условии, что азербайджанские болельщики не будут испытывать дефицит билетов».

Генсек также высказал свои пожелания относительно того, какие сборные хотелось бы видеть в Баку на предстоящем Евро-2020. Как известно, у нас пройдут три игры групповой стадии и один четвертьфинал.

«Жеребьевка состоится 30 ноября в Бухаресте. АФФА там, конечно, будет представлена. Надеемся, что к нам приедет сборной большой страны. Конечно, хотели бы, чтобы в Баку сыграла сборная Турции. К сожалению, Азербайджан не попал на Евро-2020, но наша братская страна будет участвовать и было бы хорошо, если бы она сыграла в Баку».