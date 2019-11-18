В России уроженца Азербайджана осудили за киднеппинг

52-летний уроженец Азербайджана приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за похищение человека и вымогательство. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области, пишет местное издание «В городе N».

Суд установил, что ночью 26 февраля 2017 года злоумышленник вместе с тремя сообщниками напал на улице Коминтерна на 34-летнего индивидуального предпринимателя — уроженца Узбекистана. Угрожая ему ножом, мужчины связали потерпевшего скотчем и затолкали на заднее сиденье автомобиля ВАЗ. Затем они привезли предпринимателя в гараж, где избили его и заставили сообщить контакты своего двоюродного брата, у которого впоследствии стали вымогать деньги. Злоумышленники потребовали 3 млн рублей. В противном случае они пригрозили убить похищенного мужчину.

На следующий день, когда злоумышленники ушли, предприниматель смог выбраться из гаража и сбежать.

Суд признал уроженца Азербайджана виновным. Уголовное дело в отношении трех его подельников выделено в отдельное производство, ведется следствие. Также злоумышленник должен возместить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.