Шахин Мустафаев об успешном сотрудничестве с Китаем

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем в январе-сентябре 2019 года увеличился на 96% по сравнению с девятью месяцами прошлого года и достиг $1,7 млрд, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в интервью китайскому изданию Global Times.

«В последние годы экономические и торговые отношения между Азербайджаном и Китаем стремительно развиваются, мы активно продвигаем продукцию самого высокого качества на китайском рынке. В январе-сентябре текущего года товарооборот Азербайджана с Китаем достиг $1,7 млрд, это на 96% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджан - важнейший торговый партнер Китая на Южном Кавказе», - приводит слова Мустафаева «Интерфакс-Азербайджан».

По словам вице-премьера, с момента подписания меморандума о взаимопонимании с Китаем, товарооборот между двумя странами увеличился в 2,5 раза, Азербайджан инвестировал в экономику Китая $1,7 млрд: «В ходе второго форума по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь» Азербайджан подписал десять совместных документов с китайскими компаниями на сумму свыше $800 млн. В феврале этого года Министерство культуры и Госагентство по туризму Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании по плану осуществления поездок китайских туристических групп в Азербайджан. С января по сентябрь 2019 года число китайских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 64%».