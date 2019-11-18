Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией

НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью газете El Pais.

"Нам нужно сдерживание, оборона и диалог, - отметил он. - И нет противоречия между тем, чтобы быть сильным и твердым и предлагать диалог". "Наоборот, пока мы тверды и едины, мы можем начинать политический диалог с Россией, - уточнил Столтенберг. - Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой; но мы не можем жертвовать нашими принципами или нашей безопасностью".