Эстония потребовала вернуть «аннексированные Россией территории»

Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Об этом спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас написал на своей странице в Facebook.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории, пишет Дойче велле.

Заявление спикера эстонского парламента стало реакцией на интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, в котором российский дипломат несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Хенн Пыллуаас.

Действие Тартуского договора прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР. Согласно этому документу, заключенному в 1920 году, Таллин получил земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей.