Британцы предпочли Джонсона на теледебатах с Корбином

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе первых теледебатов победил лидера оппозиции Джереми Корбина, передает РИА Новости.

Сообщается, что за Джонсона отдали свои голоса 51% опрошенных телезрителей, за Корбина – 49%.

Отмечается, что дебаты строились вокруг Brexit и внутриполитических тем, в том числе здравоохранения, образования и безопасности. При этом участники не сделали ни одного принципиально нового заявления.

Ранее Джонсон заявил, что все кандидаты от правящей Консервативной партии, участвующие в досрочных парламентских выборах в декабре, подтвердили, что поддержат сделку по Brexit.