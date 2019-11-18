Президент Национальной академии наук Азербайджана академик Рамиз Мехтиев встретился с потомками прославленного азербайджанского драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде - Мартином Джаваншири и его сыном Пшемиславом Джаваншири, сообщает пресс-служба НАНА.

Согласно информации, на встрече также присутствовал вице-президент НАНА академик Иса Габиббейли.

Говоря о богатом литературно-художественном творчестве Джалила Мамедкулизаде, академик Рамиз Мехтиев заявил, что прославленный публицист имеет большие заслуги перед азербайджанским народом. Мирза Джалил в своих драмах, эссе и публикациях работал на благо развития азербайджанского народа и боролся за национальную независимость, подчеркнул Рамиз Мехтиев.

Академик Рамиз Мехтиев также сказал, что долгие годы велась работа по поиску потомков великого драматурга. Он отметил, что в ходе визита потомков Мирзы Джалила в Азербайджан были созданы все условия, чтобы они смогли ознакомиться с жизнью и творчеством великого предка.

Затем академик Рамиз Мехтиев подарил гостям нахчыванский ковер.