МИД РФ об ударах Израиля по Сирии: Это очень неправильно

Москва считает неправильными авиаудары, которые нанесли израильские ВВС по территории Сирии, заявил сегодня журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Мы будем еще выяснять обстоятельства, это очень все неправильно. Это ведет просто к никому не нужной эскалации напряженности", - сказал Богданов.

В ночь на среду самолеты ВВС Израиля нанесли удары по десяткам расположенных на территории Сирии позиций батальона "Аль-Кудс" и сирийской армии в ответ на предпринятую ранее атаку территории еврейского государства. Жертвами авиаударов стали 11 человек. По данным портала Ynetnews, среди погибших есть иностранцы.