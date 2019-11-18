Россияне выбирают Нафталан

Российский туристический портал ТурСтат на основе анализа климатических и бальнеологических курортов стран СНГ представил рейтинг популярных у российских туристов курортов Содружества для отдыха этой осенью.

«Курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорты Нафталана в Азербайджане, курорты Бурабая в Казахстане, курорты Джермук в Армении и Калараш в Молдове вошли в топ-5 для оздоровительного отдыха в странах СНГ осенью-2019», - отмечает портал.

По данным ТурСтат, на курортах стран СНГ осенью отдыхают от 10 до 14 дней и платят за проживание, питание и лечение от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей в день.

«Дешевле всего проживание, питание и лечение на оздоровительных курортах обходится в Беларуси, в среднем менее трех тысяч российских рублей в день (около 47 долларов)», — сказали белорусскому изданию sb.by составители рейтинга.

Осенний отдых в Азербайджане, Армении, Казахстане и Молдове обойдется в среднем до 3,5 тысячи российских рублей в день (около 55 долларов).