И до Кувейта добрался политический кризис актуальный комментарий
Исполняющий обязанности премьер-министра Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак в понедельник, 18 ноября, отклонил предложение правящего эмира остаться на этом посту.
Кризис в кувейтских «верхах», возникший на прошлой неделе, стал хоть и внезапной, но достаточно ожидаемой новостью. В одночасье трения между членами правящей династией и общественностью дали искру, от которой, если и не разгорелось пламя, то ощутимо потянуло дымом от подгорающей стабильности.
«Королевство, где все тихо и гладко, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь», - этими строками поэта долгое время вполне можно было охарактеризовать ситуацию в эмирате. Девяностолетний правитель небольшой страны, эмир Сабах аль-Ахмад аль-Сабах стар, но не слаб и вполне в состоянии контролировать баланс между аппетитами членов династии и насущными нуждами страны. Впрочем, вглядываясь в любую стабильность, не следует забывать о том, что «в тихом омуте черти водятся».
В нынешнем месяце у здания Национального собрания (парламента) страны прошло несколько демонстраций, участники которых выразили свое возмущение коррупцией в министерстве внутренних дел, которое возглавляет внук эмира, Халид аль-Джарра ас-Сабах. Сразу необходимо отметить, что демонстрации были не слишком, мягко говоря, многочисленными и предельно лояльными к правителю. Собственно, правильнее было бы назвать их даже не демонстрациями, а такой своеобразной формой подачи челобитной - мол, ваше величество, нижайше просим обратить ваше светлейшее внимание на то, что «кто-то кое-где у нас порой» того-с, немножко приворовывает.
Возможно, все само собой бы и рассосалось, обошлось, но ситуация с социальными протестами в регионе крайне сложная. Ирак вполне определенно пылает, в Ливане введение дополнительного налога обернулось массовыми протестами, даже в Иране неуклюжие действия властей вывели людей на улицы. Поэтому эмир Кувейта мудро рассудил, что по нынешним временам стоит прислушаться к любому проявлению недовольства улицы - мало ли что.
А потому демонстрантов не тронули, а депутатам Национального собрания дали понять, что критика отдельных представителей власти вполне - в разумных, естественно, пределах, без покушения на основы - допустима. Пожелания трона были услышаны, и парламент вынес главе МВД, он же - внук эмира, вотум недоверия.
Став жертвой этаких парламентских свобод, Халид аль-Джарра ас-Сабах сначала попробовал возмутиться. Где ж, дескать, это видано - не пойми кто публично полощут имя одного из кувейтских небожителей, куда катится эмират? Его возмущение разделил и его отец, шейх Насер Сабах аль-Ахмад ас-Сабах. Который, вот совпадение, является сыном правящего эмира и одновременно министром обороны Кувейта.
Эмир, разумеется, дал аудиенцию разгневанным и оскорбленным родственникам, но разговор пошел совсем не так, как они ожидали. Правитель Кувейта не стал их утешать, и тем более, вместе с ними возмущаться «разнузданностью» парламентариев. Более того, он вполне недвусмысленно дал понять сыну, что следующей мишенью для публичной и санкционированной троном критики станет он сам и его махинации в министерстве обороны, суть которых - в весьма вольном и непринужденном обращении с военным бюджетом.
Итогом этой беседы стало то, что и сын, и внук, то есть и министр обороны, и глава МВД были в понедельник, 18 ноября, официально отправлены в отставку, хотя сдавать дела они начали практически сразу после состоявшегося разговора с правителем Кувейта. Причем эмир сдержал свое обещание сыну - дело о неэффективном расходовании министерством обороны 240 миллионов динаров (790 миллионов долларов США) из военного бюджета передано в прокуратуру. «Мы всегда будем защищать государственные средства… и никто не может избежать правосудия, независимо от того, какую должность занимает», - заявил правитель Кувейта в телевизионном обращении к нации.
Насера Сабаха аль-Ахмада ас-Сабаха, конечно, в тюрьму не отправят, но урок того, что свои аппетиты нужно поумерить - не те сейчас времена, чтобы демонстративно «путать личную шерсть с государственной», получил и он, и остальные члены правящей династии. Одновременно с этим общественности была продемонстрирована забота трона о социальной справедливости и верховенстве права. Что, безо всякого сомнения, почти погасило возникшее было недовольство. Во всяком случае, других серьезных причин для протестных настроений в эмирате сейчас нет.
Что же касается отставки премьер-министра Кувейта шейха Джабера аль-Мубарака и его отказа вернуться на этот пост, то данное решение - признак политической мудрости. Не являясь членом династии, шейх, бывший главой правительства с 2011 года, вполне справедливо рассудил, что во время разборок, когда руками общественности осуществляется показательная порка членов семьи эмира, потерявших берега, лучше находиться в стороне.
А новым премьером вчера назначен шейх Сабах аль-Халид, последние восемь лет возглавлявший министерство иностранных дел и являющийся, как говорят, близким и доверенным лицом эмира. Искусный дипломат во главе правительства - самая подходящая, пожалуй, по нынешним сложным временам фигура, ведь главное сейчас для Кувейта - поддержание системы сдержек и противовесов, гибкое лавирование между династией и обществом, то есть проведение политики, при которой страна продолжит оставаться «островком стабильности» в хронически турбулентном регионе.