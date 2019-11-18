Дмитрий Рой, отдел международной политики haqqin.az 12:36

Исполняющий обязанности премьер-министра Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак в понедельник, 18 ноября, отклонил предложение правящего эмира остаться на этом посту. Кризис в кувейтских «верхах», возникший на прошлой неделе, стал хоть и внезапной, но достаточно ожидаемой новостью. В одночасье трения между членами правящей династией и общественностью дали искру, от которой, если и не разгорелось пламя, то ощутимо потянуло дымом от подгорающей стабильности.

«Королевство, где все тихо и гладко, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь», - этими строками поэта долгое время вполне можно было охарактеризовать ситуацию в эмирате. Девяностолетний правитель небольшой страны, эмир Сабах аль-Ахмад аль-Сабах стар, но не слаб и вполне в состоянии контролировать баланс между аппетитами членов династии и насущными нуждами страны. Впрочем, вглядываясь в любую стабильность, не следует забывать о том, что «в тихом омуте черти водятся». В нынешнем месяце у здания Национального собрания (парламента) страны прошло несколько демонстраций, участники которых выразили свое возмущение коррупцией в министерстве внутренних дел, которое возглавляет внук эмира, Халид аль-Джарра ас-Сабах. Сразу необходимо отметить, что демонстрации были не слишком, мягко говоря, многочисленными и предельно лояльными к правителю. Собственно, правильнее было бы назвать их даже не демонстрациями, а такой своеобразной формой подачи челобитной - мол, ваше величество, нижайше просим обратить ваше светлейшее внимание на то, что «кто-то кое-где у нас порой» того-с, немножко приворовывает. Возможно, все само собой бы и рассосалось, обошлось, но ситуация с социальными протестами в регионе крайне сложная. Ирак вполне определенно пылает, в Ливане введение дополнительного налога обернулось массовыми протестами, даже в Иране неуклюжие действия властей вывели людей на улицы. Поэтому эмир Кувейта мудро рассудил, что по нынешним временам стоит прислушаться к любому проявлению недовольства улицы - мало ли что. А потому демонстрантов не тронули, а депутатам Национального собрания дали понять, что критика отдельных представителей власти вполне - в разумных, естественно, пределах, без покушения на основы - допустима. Пожелания трона были услышаны, и парламент вынес главе МВД, он же - внук эмира, вотум недоверия.

Став жертвой этаких парламентских свобод, Халид аль-Джарра ас-Сабах сначала попробовал возмутиться. Где ж, дескать, это видано - не пойми кто публично полощут имя одного из кувейтских небожителей, куда катится эмират? Его возмущение разделил и его отец, шейх Насер Сабах аль-Ахмад ас-Сабах. Который, вот совпадение, является сыном правящего эмира и одновременно министром обороны Кувейта. Эмир, разумеется, дал аудиенцию разгневанным и оскорбленным родственникам, но разговор пошел совсем не так, как они ожидали. Правитель Кувейта не стал их утешать, и тем более, вместе с ними возмущаться «разнузданностью» парламентариев. Более того, он вполне недвусмысленно дал понять сыну, что следующей мишенью для публичной и санкционированной троном критики станет он сам и его махинации в министерстве обороны, суть которых - в весьма вольном и непринужденном обращении с военным бюджетом. Итогом этой беседы стало то, что и сын, и внук, то есть и министр обороны, и глава МВД были в понедельник, 18 ноября, официально отправлены в отставку, хотя сдавать дела они начали практически сразу после состоявшегося разговора с правителем Кувейта. Причем эмир сдержал свое обещание сыну - дело о неэффективном расходовании министерством обороны 240 миллионов динаров (790 миллионов долларов США) из военного бюджета передано в прокуратуру. «Мы всегда будем защищать государственные средства… и никто не может избежать правосудия, независимо от того, какую должность занимает», - заявил правитель Кувейта в телевизионном обращении к нации.