Оппозиция Грузии об отсутствии «руки Москвы» в протестах

Лидеры грузинской оппозиции договорились не затрагивать внешнеполитические вопросы во время выступлений против действий правящей партии "Грузинская мечта". Об этом в интервью "Известиям" рассказала экс-спикер парламента Грузии, глава партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе, добавив, что в этих протестах нет "руки Москвы".

Акции, проходящие в Тбилиси, не затрагивают Россию, отметила она. "Удалось убрать совершенно неправильное направление", которое "принимали грузинские митинги", указала Бурджанадзе. Сейчас на митингах нет "ни одного антироссийского или другого внешнеполитического лозунга", отметила экс-спикер..

"Мы договорились: здесь стоят люди с совершенно различными взглядами", в том числе внешнеполитическими, поэтому необходимо уважать друг друга, подчеркнула экс-спикер парламента. Необходимо "создавать, говорить и делать то, что нас объединяет, а не разъединяет", призвала она.

"В этих протестах нет ни руки Москвы, ни руки Вашингтона", - отметила Бурджанадзе.