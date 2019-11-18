В Казахстане нашли новое нефтяное месторождение

В Туркестанской области Казахстана геологи обнаружили новое нефтеносное месторождение, заявила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева, пишут казахстанские СМИ.

"Поисково-съемочная экспедиция проводила изучение геофизических аномалий в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ними свинца, цинка и редких земель. С этой целью выполнялось бурение скважин глубиной до 300 метров. В 11 из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельно-жидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора", – рассказала Ибраева.

В министерстве заявили, что геологоразведка в данном районе будет продолжаться.