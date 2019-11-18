Дочери Моралеса разрешили покинуть Боливию

МИД Боливии выдало разрешение на безопасный выезд из страны Эвалис Моралес Альварадо, дочери экс-президента республики Эво Моралеса, передает РИА Новости.

Аналогичное разрешение также было выдано депутату Марии Понье. Известно, что в настоящий момент женщины находятся в посольстве Мексики в Боливии. Также представители республиканского МИД обещали помочь с безопасным выездом из страны 24 сторонникам бывшего президента из партии MAS.

Ранее власти Мексики предоставили Эво Моралесу политическое убежище из гуманитарных соображений, поскольку в Боливии жизнь и здоровье политика находились под угрозой.