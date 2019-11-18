В Баку едет новый посол Израиля

Новый посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик прибудет в Баку 21 ноября. Об этом сообщает израильский сайт stmegi.com.

В этот же день Баку покинет завершивший работу в Азербайджане в качестве посла Израиля Дан Став, возглавлявший израильскую дипмиссию в Баку с 2015 года.

Кадровый дипломат араб-христианин Джордж Дик стал первым представителем своей общины, назначенным на пост посла Государства Израиль. Дик, уроженец и житель Яффо, работает в МИД Израиля более десяти лет, единственный христианин в этом министерстве. В его резюме – должности заместителя посла в Нигерии и Норвегии, ответственного за посольство в Осло в период операции "Нерушимая скала". Новый посол в Баку – юрист по образованию, получивший вторую академическую степень по международному праву.