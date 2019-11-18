TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – это масштабный проект телекоммуникационных компаний AzerTelecom с азербайджанской стороны, Transtelecom и KazTransCom с казахстанской стороны по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном.

Накануне в Актау состоялась торжественная церемония, посвященная началу работ на казахстанской территории по проекту Транскаспийской фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

Компании-операторы связи AzerTelecom, Transtelecom и KazTransCom в 2018 году подписали соответствующее трехстороннее соглашение. 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном было также подписано и далее утверждено руководствами обеих стран межгосударственное соглашение об организации содействия в реализации этого проекта вышеназванными операторами связи.

Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных - не менее 4-6 терабит/с. TransCaspian Fiber Optic станет стратегически важным проектом для обеих стран, который полностью удовлетворит все потребности транзита между Европой и Азией.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Аскер Мамин, другие государственные лица, а также руководители компаний-операторов, являющиеся сторонами соглашения, приняли участие в церемонии начала работ на казахстанской территории.

Выступивший на мероприятии генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев отметил важность проекта: «TransCaspian Fiber Optic (TCFO) сформирует цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией посредством Азербайджана и Казахстана. Магистральный кабель добавит Азербайджан и Казахстан на глобальную интернет карту, как страны, имеющие подводную кабельную линию, и создаст условия для развития сотрудничества в цифровой сфере между двумя государствами Каспийского бассейна. Проект заложит основу развития ИКТ сектора обоих государств, соединит Азербайджан и Казахстан напрямую с интернет центрами Европы и позволит обеспечивать остальные страны региона интернет-услугами».