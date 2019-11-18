В Казахстане начались работы по TransCaspian Fiber Optic с участием AzerTelecom
Накануне в Актау состоялась торжественная церемония, посвященная началу работ на казахстанской территории по проекту Транскаспийской фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.
TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – это масштабный проект телекоммуникационных компаний AzerTelecom с азербайджанской стороны, Transtelecom и KazTransCom с казахстанской стороны по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном.
Компании-операторы связи AzerTelecom, Transtelecom и KazTransCom в 2018 году подписали соответствующее трехстороннее соглашение. 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном было также подписано и далее утверждено руководствами обеих стран межгосударственное соглашение об организации содействия в реализации этого проекта вышеназванными операторами связи.
Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных - не менее 4-6 терабит/с. TransCaspian Fiber Optic станет стратегически важным проектом для обеих стран, который полностью удовлетворит все потребности транзита между Европой и Азией.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Аскер Мамин, другие государственные лица, а также руководители компаний-операторов, являющиеся сторонами соглашения, приняли участие в церемонии начала работ на казахстанской территории.
Выступивший на мероприятии генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев отметил важность проекта: «TransCaspian Fiber Optic (TCFO) сформирует цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией посредством Азербайджана и Казахстана. Магистральный кабель добавит Азербайджан и Казахстан на глобальную интернет карту, как страны, имеющие подводную кабельную линию, и создаст условия для развития сотрудничества в цифровой сфере между двумя государствами Каспийского бассейна. Проект заложит основу развития ИКТ сектора обоих государств, соединит Азербайджан и Казахстан напрямую с интернет центрами Европы и позволит обеспечивать остальные страны региона интернет-услугами».
AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. AzerTelecom реализовывает программу Azerbaijan Digital Hub (ADH), чтобы трансформировать Азербайджан в цифровой центр региона. Строительство TransCaspian Fiber Optic наравне с другими проектами программы Azerbaijan Digital Hub будет способствовать созданию Цифрового Шелкового Пути между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан.