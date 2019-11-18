Хаменеи заявил о победе над «бензиновыми протестами»

Правительство Ирана одержало победу над беспорядками, которые прокатились по стране после решения кабинета министров о повышении цен на топливо. Об этом, как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, "правительство победило беспорядки, которые разожгли иностранцы". Хаменеи указал, что иранцам "удалось преодолеть трудности последних дней, несмотря на экономические проблемы, которые в настоящее время испытывает страна", обвинив в беспорядках "иностранных врагов страны".

Хаменеи также отметил, что "решение о повышении цен на бензин направлено на достижение самообеспечения и социальной справедливости", передает ТАСС.

По данным правозащитной организации Amnesty International, за последние дни в двух десятках иранских городов в столкновениях полиции с участниками протестных акций из-за повышения цен на топливо погибли не менее 106 человек. Официальных комментариев иранских властей пока нет.