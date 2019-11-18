Лондонский институт: Азербайджан - безопасная страна

Азербайджан попал в список стран мира с низким уровнем терроризма. Об этом говорится в докладе лондонского Института экономики и мира.

Согласно рейтингу института, Азербайджан занял 103-е место, улучшив свое положение по сравнению с последним отчетом на пять позиций.