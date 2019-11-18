Лондонский институт: Азербайджан - безопасная страна
Азербайджан попал в список стран мира с низким уровнем терроризма. Об этом говорится в докладе лондонского Института экономики и мира.
Согласно рейтингу института, Азербайджан занял 103-е место, улучшив свое положение по сравнению с последним отчетом на пять позиций.
Страны региона - Россия заняла 37-ю строчку (средний уровень терроризма), Грузия - 90-ю (низкий уровень терроризма), Армения - 94-ю (низкий уровень терроризма). Турция на 16-й позиции (высокий уровень терроризма), Иран - на 39-й (средний уровень терроризма).
Самыми опасными с точки зрения терроризма странами названы Афганистан, Ирак, Нигерия и Сирия. В число безопасных вошли Беларусь, Мавритания, Монголия, Румыния, Хорватия, Куба, Сингапур, Северная Корея и др.
В докладе отмечается, что число жертв терроризма в мире сократилось в прошлом году на 15,2% по сравнению с 2017 годом, составив 16 тысяч человек, однако количество стран, где террористы совершили свои вылазки, увеличилось.
Институт экономики и мира - аналитический центр, разработавший собственную методологию оценки мировых тенденций и насилия в жизни государств с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей. Помимо "Глобального индекса терроризма", центр ежегодно готовит "Глобальный индекс миролюбия" и другие доклады.