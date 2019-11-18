Мехрибан Алиева летит на встречу с Медведевым
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Как сообщает пресс-служба правительства России, встреча состоится 21 ноября в Москве.
«Премьер РФ Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах», - говорится в сообщении.