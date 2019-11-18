Операция МВД: задержаны наркодилеры
Операция по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, проведена сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе операции в Насиминском районе Баку задержаны жители Евлахского района Мугабиль Мамедов и ранее судимый Рашад Шукюров. При обыске у М.Мамедова были найдены 47,542 грамма героина, 49,862 грамма метамфетамина, 52,324 грамма опиума и 19,236 грамма марихуаны. При обыске же Р.Шукюрова было обнаружено и изъято 51,710 грамма опиума.
Возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК Азербайджана, проводится следствие.