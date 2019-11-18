Микаил Джаббаров возглавил Совет налоговых служб СНГ

Такое решение было принято в ходе проходящего в Москве XXVI заседания Координационного совета. На этой позиции Джаббаров сменит главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

В связи с председательством Азербайджана в этой организации следующее заседание КС пройдет в Баку.

Отметим, что в СНГ входят Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызыстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Координационный совет руководителей налоговых служб государств - участников СНГ является органом отраслевого сотрудничества СНГ.

Координационный совет создан в соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 2001 года в целях обеспечения благоприятных условий для координации действий налоговых служб государств – участников СНГ.

Основными учредительными документами являются Решение о создании Координационного совета и Положение о Координационном совете.