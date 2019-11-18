Межбанк собрал вместе малых и средних предпринимателей
По инициативе Международного банка Азербайджана состоялась встреча с группой малых и средних предпринимателей - клиентов банка. Около 30 предпринимателей из Баку и его пригородных районов приняли участие в первой подобной встрече, проведенной в форме делового ужина.
В рамках встречи предприниматели рассказали представителям банка о своих потребностях в банковских продуктах и услугах, представили ряд предложений по финансированию бизнес-проектов и более эффективной организации бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса.
Был проведен опрос среди участников встречи для оценки уровня обслуживания, предоставляемого банком предпринимателям. Предприниматели, ответив на соответствующие вопросы, оценили уровень обслуживания в банке по пятибалльной шкале.
По словам директора департамента по работе с малым и средним предпринимательством МБА Нуру Халилова, подобные бизнес-встречи продолжатся и в других регионах страны: «Наша цель - более тесно сотрудничать с малыми и средними предпринимателями, сделать наши продукты и услуги более доступными для каждого из них. Такие встречи позволят нам еще больше укрепить наши отношения с данным клиентским сегментом. Мы намерены предоставить предпринимателям решения, которые соответствуют их пожеланиям, и надеемся, что такие встречи станут взаимовыгодными для обеих сторон».
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.