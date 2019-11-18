Межбанк собрал вместе малых и средних предпринимателей

По инициативе Международного банка Азербайджана состоялась встреча с группой малых и средних предпринимателей - клиентов банка. Около 30 предпринимателей из Баку и его пригородных районов приняли участие в первой подобной встрече, проведенной в форме делового ужина.

В рамках встречи предприниматели рассказали представителям банка о своих потребностях в банковских продуктах и услугах, представили ряд предложений по финансированию бизнес-проектов и более эффективной организации бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса.

Был проведен опрос среди участников встречи для оценки уровня обслуживания, предоставляемого банком предпринимателям. Предприниматели, ответив на соответствующие вопросы, оценили уровень обслуживания в банке по пятибалльной шкале.