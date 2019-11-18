Эмираты прикрыли российскими «Панцирями» Dubai Airshow
Зенитные комплексы «Панцирь», приобретенные Объединенными Арабскими Эмиратами у России, обеспечивают безопасность авиасалона Dubai Airshow-2019, сказал помощник заместителя министра обороны ОАЭ генерал-майор Абдалла аль-Хашми.
«Да», – передает ТАСС ответ аль-Хашми на вопрос, используются ли ранее поставленные ОАЭ «Панцири» для охраны авиасалона.
По его словам, вооруженные силы страны довольны комплексом: «Это хорошая система. Для тех требований, под которые он сделан, и для дистанций, на которых работает, «Панцирь» достаточно хорош», – сказал генерал.