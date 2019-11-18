Борец с коррупцией попался на отмывании денег

73-летнего профессора глобалистики из университета Майами Брюса Бэгли подозревают в сговоре с целью отмывания денег и двух случаях отмывания денег. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. После ареста он внес залог в 300 тысяч долларов и был освобожден до суда, пишет Лента.ру.

По информации следствия, Бэгли открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои доходы от хищения госсредств и взяточничества. Затем американец переводил большую часть полученных средств на счет сообщника, тем самым скрывая их происхождение. Он оставлял себе 10 процентов отмытой суммы в качестве платы за услугу.

Обвинители располагают доказательствами того, что с ноября 2017 по апрель 2019 года на счета Бэгли 14 раз переводили средства из банков в Швейцарии и ОАЭ на общую сумму три миллиона долларов.

Бэгли считался крупным специалистом по коррупции и отмыванию денег в Южной Америке. Он часто давал комментарии прессе и неоднократно выступал в качестве эксперта в судах и в Конгрессе США.