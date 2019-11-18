Папа Римский сравнил брак с тюрьмой и посоветовал будущему жениху молиться

Папа Римский Франциск в шутку сравнил брак с тюрьмой и поддержал готовящегося к свадьбе журналиста из его международного пула, подарив ему четки. Разговор между понтификом и будущим женихом состоялся по дороге в Таиланд, куда глава Римско-католической церкви прибыл в среду с апостольским визитом, передает ТАСС.

"Когда ты отправляешься в тюрьму?", - спросил Франциск у молодого французского журналиста, который сообщил ему, что чувствует смятение перед свадьбой. Переговорив со своими помощниками, понтифик вернулся к нему с двумя коробочками. Как выяснилось, в них были четки. "Это - чтобы справиться со смятением", - сказал Франциск.

Римско-католическая церковь отстаивает принцип, что брак является основой общества, и выступает за защиту традиционных ценностей. Примерно раз в год Папа Римский лично венчает избранные пары.

По сложившейся традиции, понтифик после взлета выходит в салон журналистов и приветствует каждого по отдельности. Участники папского пула, пользуясь привилегией неформального общения, передают Папе Римскому свои книги и публикации, а также письма и послания, просят автографы - часто не для себя, а для кого-то из знакомых, кто обращается за папским благословением. В последнее время и Папа преподносит символические подарки сопровождающим журналистам, поздравляя с днем рождения или с "круглой датой" участия в пуле (30-е или 100-е участие в папской поездке). Дважды Франциск благословлял беременных журналисток, сопровождавших его в путешествиях.