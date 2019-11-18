Путин: После первых санкций испытал определенную тревогу

После введения первых антироссийских санкций президент РФ Владимир Путин испытал "определенную тревогу". Об этом российский лидер сказал на форуме "ВТБ Капитала" "Россия вперед!", передает Интерфакс.

Но, по словам Путина, с тех пор Россия достигла больших успехов в импортозамещении в разных отраслях. "Но есть, конечно, и минусы, но они являются минусами для всех. Ну, просто они исчисляются миллиардами долларов потерь", - сказал он, добавив, что потери России меньше.

При этом глава российского государства считает, что введенные против России ограничения носят эффект бумеранга: "Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все".