Собкор радио «Свобода»: «Мусават заработал 300 тысяч на фальшивых справках»

Отдел информации 16:27

На прошлой неделе во время операции против торговли мигрантами полиция Германии задержала 8 азербайджанцев. Сразу после этого из страны был депортирован 61 гражданин Азербайджана. Этому предшествовали многочисленные заявления о том, что граждане Азербайджана получают убежище в Германии на основе поддельных документов, и в этом деле замешаны функционеры оппозиционных партий. Двое из задержанных, включая Аловсата Алиева, уже арестованы.

Их подозревают в организации незаконной миграции иностранных граждан, подделке документов и отмывании денег. Почему азербайджанцы массово уезжают в Германию и как там живут? Для ответа на эти вопросы корреспонденты haqqin.az поговорили с нашими соотечественниками, которые уже обосновались в этой стране. По словам проживающего в Эссене Явеза Гасанова, практически все азербайджанцы, обратившиеся за убежищем в Германии за последний год, получили отказ. Причина проста: в Германии уже не верят документам и доказательствам, которые представляют беженцы, прибывающие из Азербайджана. «В Германии уже устали от многочисленных партийных справок, которые предоставляют беженцы из Азербайджана. Миграционные власти уже открыто признаются, что не верят тому, что написано в этих справках. Я знаю несколько человек, которые и вправду столкнулись с давлением в Азербайджане, и они предоставили справки от своих партий. Но им не поверили и отказали в убежище. В решении суда было написано, что подобные справки очень легко получить от партийных функционеров в Азербайджане. Еще бы открыто сказали, что эти справки можно запросто купить», - рассказывает Явез Гасанов. Будучи членом партии «Мусават» Явез Гасанов несколько раз обращался к руководству из-за того, что имя партии фигурирует в вопросе с поддельными справками, но так и не получил ответа.

«К сожалению, последние события подтвердили эти разговоры. В распространенных документах говорится, что председатель и зампред Европейского координационного центра «Мусават» занимались незаконной перевозкой людей из Азербайджана в Германию. Они направили 7 пакетов с поддельными документами и заработали на этом 300 тысяч евро. После создания Европейского координационного центра «Мусават» они всего за 6 месяцев выдали справки 200 людям. Я потребовал от руководства партии дать отчет по этим людям, но мне сказали, что имена этих людей не разглашаются якобы в целях безопасности», - сказал он. По словам Явеза Гасанова, в Германии не требуют доказательств у прибывших из таких стран как Сирия, в которых идет война, их сразу обеспечивают убежищем. А у людей, прибывших из стран, где нет войны, требуют неопровержимых доказательств того, что они подвергаются гонениям из-за своих политических убеждений, и поэтому они были вынуждены бежать в Германию. Явез Гасанов утверждает, что согласно международным законам, правительство Германии может не посылать запросов о беженце ни в его страну, ни в посольство этой страны. Однако оно может дать указание посольству Германии в Азербайджане расследовать этот вопрос. Переехавшим в Германию азербайджанцам сулят благополучную жизнь, они продают свои дома и едут в Германию.