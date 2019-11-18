Собкор радио «Свобода»: «Мусават заработал 300 тысяч на фальшивых справках»
На прошлой неделе во время операции против торговли мигрантами полиция Германии задержала 8 азербайджанцев. Сразу после этого из страны был депортирован 61 гражданин Азербайджана.
Этому предшествовали многочисленные заявления о том, что граждане Азербайджана получают убежище в Германии на основе поддельных документов, и в этом деле замешаны функционеры оппозиционных партий. Двое из задержанных, включая Аловсата Алиева, уже арестованы.
Их подозревают в организации незаконной миграции иностранных граждан, подделке документов и отмывании денег.
Почему азербайджанцы массово уезжают в Германию и как там живут? Для ответа на эти вопросы корреспонденты haqqin.az поговорили с нашими соотечественниками, которые уже обосновались в этой стране.
По словам проживающего в Эссене Явеза Гасанова, практически все азербайджанцы, обратившиеся за убежищем в Германии за последний год, получили отказ. Причина проста: в Германии уже не верят документам и доказательствам, которые представляют беженцы, прибывающие из Азербайджана.
«В Германии уже устали от многочисленных партийных справок, которые предоставляют беженцы из Азербайджана. Миграционные власти уже открыто признаются, что не верят тому, что написано в этих справках. Я знаю несколько человек, которые и вправду столкнулись с давлением в Азербайджане, и они предоставили справки от своих партий. Но им не поверили и отказали в убежище. В решении суда было написано, что подобные справки очень легко получить от партийных функционеров в Азербайджане. Еще бы открыто сказали, что эти справки можно запросто купить», - рассказывает Явез Гасанов.
Будучи членом партии «Мусават» Явез Гасанов несколько раз обращался к руководству из-за того, что имя партии фигурирует в вопросе с поддельными справками, но так и не получил ответа.
«К сожалению, последние события подтвердили эти разговоры. В распространенных документах говорится, что председатель и зампред Европейского координационного центра «Мусават» занимались незаконной перевозкой людей из Азербайджана в Германию. Они направили 7 пакетов с поддельными документами и заработали на этом 300 тысяч евро. После создания Европейского координационного центра «Мусават» они всего за 6 месяцев выдали справки 200 людям. Я потребовал от руководства партии дать отчет по этим людям, но мне сказали, что имена этих людей не разглашаются якобы в целях безопасности», - сказал он.
По словам Явеза Гасанова, в Германии не требуют доказательств у прибывших из таких стран как Сирия, в которых идет война, их сразу обеспечивают убежищем. А у людей, прибывших из стран, где нет войны, требуют неопровержимых доказательств того, что они подвергаются гонениям из-за своих политических убеждений, и поэтому они были вынуждены бежать в Германию.
Явез Гасанов утверждает, что согласно международным законам, правительство Германии может не посылать запросов о беженце ни в его страну, ни в посольство этой страны. Однако оно может дать указание посольству Германии в Азербайджане расследовать этот вопрос.
Переехавшим в Германию азербайджанцам сулят благополучную жизнь, они продают свои дома и едут в Германию.
«Людям говорят, что как только они представят эти документы, им сразу предоставят убежище. И человек сразу же думает о том, что как он приедет, жизнь у него резко улучшится. Так людей обманывают и привозят в Германию. Говорят, что дадут квартиры, деньги. А на самом деле их поселяют в общежития, уже набитые мигрантами из разных стран. В таких общежитиях ванные и кухни общие, нет никаких удобств, шумно везде. В таких общежитиях есть люди, которые уже 5 лет ждут разрешения на проживание в Германии. И каждую ночь они ждут, что явится полиция и их депортируют. Среди них есть и те, кто перенес инфаркт от страха», - пишет Я.Гасанов.
Явез Гасанов говорит, что невозможно определить город, в котором больше всего азербайджанцев, потому что город проживания выбирает не он, а Миграционное управление Германии. И если чей-то статус беженца подтверждается, то только после того, как он найдет работу, он сможет переехать в другой регион Германии.
Он пишет, что больше всего азербайджанцев приезжают в Германию из Венгрии, Чехии и Польши, а некоторые попадают в эту страну по фальшивым паспортам и визам.
Явез Гасанов говорит, что хотя он до сих пор не сталкивался с тем, чтобы у кого-то отзывали постоянное разрешение на проживание в Германии, но это возможно.
«И если будет доказано то, что получивший в Германии политическое убежище азербайджанец ездил в Азербайджан или же заходил в посольство Азербайджана в Германии, а также представлял фальшивые документы в период соискания статуса беженца, то такие люди могут быть депортированы. По моим сведениям, с 2005 года по сегодняшний день 2 тысячи дел мигрантов снова посланы в миграционное управление для повторного рассмотрения. Например, если суд вынесет решение о том, что семь пакетов документов были фальшивыми, то разрешение на постоянное проживание в Германии у этих людей может быть отозвано», - пишет Явез Гасанов.