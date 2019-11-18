Силовикам Афганистана удалось уничтожить террористическую организацию «Исламское государство», заявил президент страны Мухаммад Ашраф Гани на собрании старейшин и руководства Афганистана в Джелалабаде - столице провинции Нангархар, которая особенно сильно пострадала от атак террористов, сообщает Reuters.

«Еще год назад никто не верил, что мы выстоим, а сегодня мы говорим, что уничтожили ИГ», — заявил Гани, добавив при этом: «Теперь, когда военные ИГ сдались, я прошу власти гуманно относиться к их семьям».

Сообщается, что ранее благодаря успешным военным операциям правительственных войск, а также наступившим морозам властям республики сдались более 800 террористов и членов их семей. Среди боевиков как граждане Афганистана, так и жители Пакистана, Ирана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Мальдивских островов.

По мнению президента Афганистана, власти этих стран должны «взять на себя ответственность за будущее» своих граждан и вернуть их на родину.