Курды извинились за нападение на турецко-российский патруль

«18 ноября в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Выражаем глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом, в связи с чем будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют не повторение подобного в будущем», – говорится в видеообращении курдских военных в Twitter, передает российская газета «Взгляд».

В заявлении также говорится, что курды верят в способность российских сил, находящихся в Кобани и на границе в соответствии с Сочинским меморандумом, «гарантировать покой и безопасность населения региона».