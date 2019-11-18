Путин назвал США великой страной

Владимир Путин отметил, что российская сторона всегда уважала США и продолжает делать это. «Соединенные Штаты - великая страна», — сказал российский лидер, напомнив, что обе страны некогда являлись союзниками в Первой мировой и Второй мировой войнах.

«Все это наша общая история, причем история позитивная», — подчеркнул Путин.

По его словам, в настоящее время Москва и Вашингтон переживают не лучшие времена, но, несмотря на их сложные отношения, они поддерживают сотрудничество по вопросам международной безопасности, борьбы с терроризмом, экономики и энергетики. Страны пытаются прийти к взаимопониманию в отношении Сирии, заявил российский лидер.