Путин назвал США великой страной
Президент России Владимир Путин назвал США великой страной. Такое мнение российский лидер выразил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», передает «Газета.ру».
Владимир Путин отметил, что российская сторона всегда уважала США и продолжает делать это. «Соединенные Штаты - великая страна», — сказал российский лидер, напомнив, что обе страны некогда являлись союзниками в Первой мировой и Второй мировой войнах.
«Все это наша общая история, причем история позитивная», — подчеркнул Путин.
По его словам, в настоящее время Москва и Вашингтон переживают не лучшие времена, но, несмотря на их сложные отношения, они поддерживают сотрудничество по вопросам международной безопасности, борьбы с терроризмом, экономики и энергетики. Страны пытаются прийти к взаимопониманию в отношении Сирии, заявил российский лидер.