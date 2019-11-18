О чем говорили Давид Тоноян и Анджей Каспшик

Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, ситуация на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта были обсуждены на встрече министра обороны Армении Давида Тонояна и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика в Ереване, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны подчеркнули необходимость усилий Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, а также подтвердили важность внедрения механизмов укрепления доверия на армяно-азербайджанской границе.