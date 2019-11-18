Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа, сообщает Газета.ру со ссылкой на Time.

Источники американского издания, которые относятся к Республиканской партии, утверждают, что Помпео постарается максимально плавно покинуть администрацию.

Отмечается, что нет никаких свидетельств того, обсуждал ли госсекретарь свои планы с Трампом.

Ходят слухи, что Помпео решил участвовать в выборах в сенат США от штата Канзас в 2020 году. Сам же он неоднократно заявлял, что не собирается принимать участие в выборах, но не исключает такого поворота событий.