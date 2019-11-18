Роухани о «бензиновых протестах»: Иран победил заговор врага

Иранцы победили "заговор врага" и отпраздновали свою победу, заявил сегодня президент Ирана Хасан Роухани, пишет израильское издание MIGnews.

"Наши люди одержали победу против… заговора врага", - заявил Роухани, отметив, что "тех анархистов, которые вышли на улицы, было немного".

"Они были организованными, вооруженными анархистами", которые вышли на улицы, "основываясь на заговоре, который вынашивали реакционеры региона, сионисты и американцы", сказал Роухани, подчеркнув при этом: "Это самая большая демонстрация силы нации Ирана".

"Иран продемонстрировал миру свою бдительность, осознанность, единство и солидарность со всей системой Исламской Республики", - добавил он.

Отметим, что по данным правозащитной организации Amnesty International, за последние дни в двух десятках иранских городов в столкновениях полиции с участниками протестных акций из-за повышения цен на топливо погибли не менее 106 человек.