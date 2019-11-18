Грету Тунберг «нашли» на фото 120-летней давности

По данным издания, снимок, хранящийся в университете Вашингтона в США, был сделан на Юконе в Канаде в 1898 году. На фото запечатлены трое детей, работавших на золотом прииске.

Известную во всем мире 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг обнаружили на снимке 1898 года, времен «золотой лихорадки», пишет газета Metro.

Находящуюся на переднем плане девочку пользователи соцсетей сочли очень похожей на Тунберг.

В комментариях к снимку шутят, что экоактивистка является путешественницей во времени, поэтому она и предупреждает человечество об опасностях, которые ждут в будущем.

Тунберг прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. В своем выступлении активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.